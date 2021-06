Úgy tűnik a Crsitiano Ronaldo a közösségi médiában port kavaró sajtótájékozatós jelenete nagy hatást gyakorolt az Eb-n játszó labdarúgókra.



A portugál klasszis még a magyarok elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatót tette emlékezetessé azzal, hogy az elé kihelyezett kólát eltolta maga elől, majd egy palack vízzel a kezében mindenkit arra bíztatott, hogy inkább azt igyák, mint a cukros üdítőt.



A Coca Colának nem jött jól a jelenet. A cég részvényei Ronaldo megnyilvánulását követően egy nap alatt milliárd dollárt estek a tőzsdén.



Ronaldo tette után az UEFA szóvivője a The Daily Mail-nek úgy nyilatkozott mindenkinek mások az igényei. Hozzátette a játékosoknak a cukros üdítőkön kívül vizet is kínálnak a sajtóeseményeken.



Valószínűleg a portugál által keltett hullámok lassan elcsitultak volna, ha nem jön Pogba és Locatelli, akik lemásolták a vírusosan terjedő jelenetet.



Pogba a németek elleni találkozót követően nem a kólát, hanem az egyik szponzor sörét tette odébb.