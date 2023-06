Történelmi meccs következik Cristiano Ronaldo számára. A 38 éves klasszis ma kétszázadik alkalommal léphet pályára a nemzeti csapatban.



Közel 20 éve, 2003. augusztus 20-án debütált a válogatottban, a példaképét, Luis Figót váltotta a kazahok elleni mérkőzésen. Azóta öt világ- és öt Európa-bajnokságon vett részt a luzitánokkal. 2004-ben elbukták az Eb döntőjét, 2016-ban viszont Párizsban verték meg a franciákat, illetve ők nyerték meg a Nemzetek Ligája első kiírását is.



„Csodálatos lenne gólt szerezni a 200. mérkőzésemen. Azonban a legfontosabb az Eb-re vezető utunk. A csapat jól teljesít, három remek meccset játszottunk. Akár betalálok, akár nem, a lényeg, hogy nyerjünk. Álomként élem meg, hogy Portugáliát képviselhetem. Nagyon büszke vagyok, hogy én lehetek az első, aki átlépi a kétszázas határt. Ez olyasvalami, amire soha nem mertem gondolni” – nyilatkozta a meccs előtti sajtótájékoztatón.



A katari vb után a portugálok szövetségi kapitánya Roberto Martínez lett, aki számít Ronaldo szolgálataira is, akár még a 2024-es kontinenstornán is.



„Amíg kellőképpen motiváltnak érzem magam, és a környezetem is élvezi a részvételem és szerepem, addig itt leszek. És ahogy Bruno Alves mondta, nem adom ingyen a helyem. Óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak részese lehetek” – zárta Ronaldo.



A portugálok ma 20:45-kor lépnek pályára Izlandon.

Borítókép: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar via Getty Images