Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) korábbi elnöke, Michel Platini honfitársait, a magyarokkal azonos csoportban lévő, világbajnok franciákat tartja a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság legnagyobb esélyeseinek.

A korábbi klasszis futballista, aki 1984-ben első Eb-győzelmére vezette az azóta kétszeres Európa-bajnok franciákat, a Sport Bildnek adott nyilatkozatában azzal indokolta véleményét, hogy az együttesben minden posztra két nagyszerű játékos jut.



"És Didier Deschamps személyében nagyon jó a szövetségi kapitányunk is" - mondta, hozzátéve, hogy a szakember már többször bizonyított és szerinte a folytatásban is történelmet fog írni.



A korábban támadó középpályásként szerepelt, most 66 éves Platini úgy fogalmazott, nagyon szívesen játszana együtt Kylian Mbappével, és üdvözölte, hogy Deschamps újra behívta a keretbe Karim Benzemát, bár nem tudja, hogy ezzel miért várt ilyen sokáig.



A vb után az Eb-t is megnyerik?



Platini változatlanul jónak látja az ő vezetése alatt megszületett ötletet, a páneurópai rendezést, mert így olyan országok is házigazdák lehetnek, amelyek egyedül nem tudnának lebonyolítani egy ilyen nagy tornát.



A francia sportvezetőt a nemzetközi szövetség (FIFA) 2015-ben hűtlen kezelés miatt nyolc évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, mert 2011-ben kétmillió svájci frankot fogadott el Joseph Blattertől, a FIFA akkori elnökétől. A FIFA szerint az "indokolatlan" kifizetésnek semmiféle szerződéses alapja nem volt.



A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) később négy évre csökkentette Platini büntetését, aki így tavaly október óta ismét tevékenykedhet a futballban.

