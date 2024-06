A keddi nap nyitótalálkozója előtt hatalmas eső csapott le Dortmundra, amelyet nem bírt el a tetőszerkezet egy része és a nézőtérre ömlött a víz egy jelentős része.

A szurkolók így menekülőre fogták a dolgot, de voltak, akik a kialakult káoszt arra használták ki, hogy egymásnak essenek. Így a georgiai és török szurkolók egy része a biztonsági szolgálat közbelépése ellenére a két szektor határán összeverekedett.

A kaotikus jelenetek a meccs előtt egy órával történtek, de a mérkőzés kezdésére már helyre állt a rend. A szektorokra zúduló esővizet eltakarította a személyzet és a nézőtéren is lenyugodtak a kedélyek, vagyis mindenki már csak a meccsre koncentrálhatott.

