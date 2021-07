A kormány ígéretet tett arra, hogy akár 10 évig is kitiltja a stadionokból a labdarúgókat online bántalmazó embereket, ugyanúgy, mint az "erőszakos gengsztereket", miután az Európa-bajnokság döntőjét követően bántották a fekete játékosokat.

„Teljesen elítélem és irtózom a rasszista megnyilvánulásoktól, amelyeket vasárnap este láthattunk. Ha bűnös vagy, mert részt veszel az ilyen online rasszista dolgokban, akkor nem fogsz kimenni mérkőzésre. Nincs semmi, nincs, sem mentség, sem kifogás.”

We are working closely with the football authorities and the police to ensure we can track and take action against online abusers and will ban them from football grounds in the same way we would if they had committed these offences on our streets. pic.twitter.com/8jyy60zgRu