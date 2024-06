A csapatoknak pénteken éjfélig van lehetőségük véglegesíteni keretüket.

"A fejünkben megvan a kezdőtizenegy, de a mérkőzésen és az edzésen nyújtott teljesítménynek összhangban kell lennie" - fogalmazott Nagelsmann a csütörtöki sajtótájékoztatóján. "Összességében már kialakult a keret, de nem fogom idő előtt bejelenteni, és nem is beszélek az érintettekkel, mert a legrosszabb esetben pénteken valaki megsérül, és az érintett játékostól ezért kell elbúcsúzni." Az Eb-házigazda pénteken 20.45-től fogadja Mönchengladbachban a görögöket.

Nagelsmann on how he decided on the player that will be dropped: "I do ask the team for opinions. I asked whether there was a 'troublemaker' in the squad, because I'm not completely in the inner circle of the team. Everyone said there was no such player. We made the decision as a… pic.twitter.com/LDSzN3hiO4