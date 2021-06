Marco Rossi ismét bebizonyította, mennyire fontosak a játékosai számára.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya közösségi oldalán egy posztban számolt be arról, hogyan érzi magát a franciák elleni döntetlent követő napon. Rossi a szurkolóknak, a stábnak és a játékosoknak is köszönetet mondott és azt is tisztázta, miért nem vonul ki a lelátók elé a mérkőzéseket követően.

"Nem tudom szavakba önteni, amit jelenleg érzek.



Néha a csend sokkal többet mond bármely szónál. Nagyon meg vagyok hatódva, nem csupán az eredmény miatt, hanem attól a sok szeretettől, amelyet kapok.

Teljes szívemből köszönöm! Köszönöm mindnyájatoknak, a szurkolóknak, a stábnak, és mindenekelőtt a játékosoknak.



Még egy apróságot szeretnék tisztázni. Amikor a meccs után nem megyek a játékosaimmal a lelátókhoz, annak csupán egy oka van: azt szeretném, hogy minden taps és figyelem a játékosaimnak és a pályán nyújtott teljesítményüknek szóljon.

És most irány München! Hajrá, magyarok!" - írta posztjában.

Borítókép: Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images