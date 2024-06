"Kockáztatás nékül nincsen győzelem" - Az idézet származhatott volna a híres hegymászó Edmund Hillary tollából vagy akár Bonaparte Napóleontól is, de nem tőlük idéztünk, hanem a francia válogatott csapatkapitányától.

Kylian Mbappé ugyanis szerda reggel még ezt posztolta az interneten, majd délután már edzett is. Ahhoz képest, hogy két napja eltört az orra, mindezt elég jól viseli.

Ezek alapján pedig igen valószínű, hogy a holland válogatott visszatérhet az eredeti taktikájához, amelyben kulcsszerepe lesz a francia csatár semlegesítésének, aki a Franciaország-Hollandia csoportrangadón nagy valószínűséggel ott lesz majd a pályán.

Hogy maszkkal vagy anélkül? Nos erre biztos választ csak pénteken este kapunk majd.

(Borítókép: Getty Images)

Nose bandaged, Kylian Mbappé is back on the training pitch.



“Without risks, there are no victories,” said the France captain on social media earlier today. pic.twitter.com/CTlUGwVrcX