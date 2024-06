A franciák a csoportgyőzelemért, a lengyelek a becsületért küzdhettek az Európa-bajnokság D-csoportjának zárófordulójában Dortmundban. A vb-ezüstérmesnél visszatért a kezdőbe az osztrákok ellen orrtörést szenvedő Mbappé, a túloldalon pedig az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Lewandowski is bekerült a csapatba.



Az első próbálkozás a lengyelek nevéhez fűződött, Zielinski 20 méteres löketét Maignannak kellett hárítania.



Nem kellett sokat várni a franciák lehetőségére sem: a 11. percben Théo Hernandez kapáslövését Skorupski lábbal védte.



Négy percre rá a lengyelek is kapáslövésből veszélyeztettek, Urbánski 13 méteres kísérletét Maignan fogta.



Az első félidő legnagyobb helyzete a lengyelek előtt adódott: Zielinski bal oldali beívelését Lewandowski bólintotta meg, pár centivel kerülte el a labda a jobb kapufát.



A szünet előtt még Mbappé is próbálkozott, ám az erős lövését Skorupski kitornázta.



Tíz perc telt el a második félidőből, amikor Kiwior buktatta a tizenhatoson belül Dembelét, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labda mögé Mbappé állt, aki higgadtan értékesítette a tizenegyest. Ez volt a francia támadó első gólja az Európa-bajnokságok történetében. (1-0)

A 76. percben a lengyelek is tizenegyeshez jutottak: Upamecano taposott rá Swiderski sarkára a büntetőterületen belül. Lewandowski bünetőjét Maignan elsőre kifogta, a játékvezető azonban újrarugatta, ugyanis a francia kapus ellépett a gólvonalról. Lewandowski másodszorra már nem hibázott, pedig Maignan ezúttal is érezte az irányt. (1-1)

Mint később kiderült, Lewandowski a góljával beálította a végeredményt. Franciaország 5 ponttal a D-csoport második helyén végzett, míg Lengyelország 1 ponttal a kvartett utolsó helyén zárt és búcsúzott a további küzdelmektől.



EURO 2024

D-csoport, 3. forduló

Franciaország–Lengyelország 1-1 (0-0)

Dortmund. Vezette: Marco Guida – olasz.

Gólszerző: Mbappé (55.) ill. Lewandowski (77.)



(Fotó: Getty Images)