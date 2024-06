Franciaország egyik legjobbja, Kylian Mbappé ugyan betegséggel küszködött a zelmúlt apokban, ám a hírek szerint játékra jelentkezik hétfőn, amikor hazája válogatottja Ausztriával csap össze. Az edzések hiánya, no meg persze a kíváncsiság is arra ösztönözte a Real Madridhoz éppen ezen a nyáron eligazoló támadót, hogy belenézzen az ellenlábasok mérkőzéseibe. És mint ilyen, el is árulta, hogy kitől tart a leginkább.

„Mindenki látta szombaton a spanyolok meccsét. Azt hiszem, ők az a csapat, amely nagyon sokáig juthat ezen az Európa-bajnokságon. Persze, én ezt nagyon nem szeretném, hiszen akkor velünk is szembe jönnének, márpedig a mi célunk is a győzelem, de a legjobbakat kívánom nekik, szerintem nagyon jók."

Az eddig látottak alapján nehéz vitatkozni Mbappéval, aki a jelek szerint nem csak magas szinten játssza a futballt, hanem úgymond látja is. Ezekre hétfőn az osztrákok elleni debütálás során is szüksége les a Les Belus-nek!



(Frederic Scheidemann - UEFA/UEFA via Getty Images)