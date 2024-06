A vb-bronzérmes horvátok drámai csatában 1-1-es döntetlenre végeztek a címvédő olaszokkal szemben a B-csoport utolsó fordulójában. Luka Modric második félidőben szerzett góljával a horvát válogatott ideiglenesen a kvartett második helyére ugrott, ezzel automatikusan kvalifikálta volna magát a nyolcaddöntőbe. Igen ám, de Olaszország a 98. percben egyenlített Mattia Zaccagni révén, ami azt jelentette, hogy a Squaddra Azzura jutott tovább másodikként. Horvátország két ponttal a harmadik helyen zárta a csoportot, ráadásul a mínusz hármas gólkülönbség kevés jóval kecsegtet.



A hat legjobb harmadik helyezett közül négy továbbjut. Bár Zlatko Dalic csapata most idegesen szemléli majd a többi, számára sorsdöntő meccset, hiszen létezik egy konkrét eredménysor, amellyel továbbjuthat.



A horvátok szerencséjére a csoportharmadikok rangsorában ideiglenesen az ötödik helyen állnak Csehország előtt, amelynek még van egy meccse az F csoportban. Dél-nyugati szomszédunk feladatát tovább nehezíti, hogy az A-csoport, a D-csoport, és az E-csoport harmadik helyezettjei három ponttal rendelkeznek, így garantáltan előrébb végeznek az összevetésben.



A C- és az F-csoport azonban még mentőövet jelenthet Horvátországnak. Ha Szlovénia kikap Angliától és Szerbia is vereséget szenved Dániától, Dalic csapata megelőzheti a harmadik helyezettet, amely Szlovénia lenne. De ehhez az kell, hogy Szlovénia háromnál több góllal veszítsen – vagy pontosan 3-0-ra. Mindezeket követően még az is szükséges a horvát álomhoz, hogy az F-csoportban Csehország kikapjon Törökországtól és Grúzia is vereséget szenvedjen Portugáliától.



Mindent figyelembe véve valószínűbbnek tűnik, hogy a horvátok 2012 után először nem jutnak tovább az Eb kieséses szakaszába – de a futballban bármi és annak az ellenkezője is megtörténhet.



(Fotó: Sportbible.com)