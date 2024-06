Vasárnap késő este Szerbia ellen kezdi meg szereplését a németországi Európa-bajnokságon Anglia válogatottja, keretében tele jobbnál-jobb játékosokkal. Elég csak a német élvonal gólkirályára, Harry Kane-re, a La Liga legjobbjának választott Jude Bellingham-re, a PL-legjobb Phil Fodenre, avagy az Arsenal szupersztárjára, Bukayo Sakára terelni a szót, biztosan mindenki tud mondani velük kapcsolatban egy történetet.

És akkor ott vannak a „befejezők”, vagyis az angol cserék, amilyen Cole Palmer, Eberechi Eze, Ollie Watkins, avagy éppen a Newcastle United ifjú szélsője, Anthony Gordon is. Utóbbi gondolkodás nélkül ismerte el, hogy a teljes keretből is van, aki egyértelműen kilóg felfelé, aki más szintet képvisel, mint a többiek.

„Ezen nem nagyon kell elmélkednem – Phil (Foden – a szerk.) technikailag eszméletlen, tényleg, elmondhatatlanul képzett. Másik liga a srác, még köztünk is, itt a válogatottban.”

A PL-szezon 19 góllal és 8 gólpasszal záró, a Manchester City-t bajnoki aranyhoz segítő 24 éves Foden az Év Játékosa díjat is bezsebelte. Válogatott-, és klubbéli csapattársa, John Stones szerint akár az Euro2024 legjobbja is lehet Foden:

"Persze, lehet ő a legjobb az Eb-n is, de én elfogult vagyok, lenyűgöző tudású játékos, aki a legfontosabb meccseken is olyan könnyedén csinál mindent, mintha a grundon volna. Mindeközben rengeteget fejlődött mentálisan, érettebbé vált, jobban olvas játékhelyzeteket, pontosabban fejez be, és persze a letámadásai is élesebbek. Zseniális szezont futott, és nagyon bízom bene, hogy az Európa-bajnokságon is hasonlóan teljesít majd, mint a Cityben tette.”

Fodennek eddig 34 válogatott fellépése alkalmával „mindössze” 4 gólja van – ki tudja, talán Szerbia ellen szakad át a bizonyos gát benne, és válik Anglia vezérévé is?



(Fotó: Facebook/England National Team)