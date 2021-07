Megható videóval kedveskedtek a hazai szurkolók Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.



A rajongókról a szurkolói zónában készült egy rövid videó, melyben olaszul köszönik meg Rossi munkáját, és egyúttal arról is biztosítják a mestert, hogy most már az olaszoknak drukkolnak majd.

A felvételt Rossi is megosztotta. Posztjában többször is megköszönte, hogy gondoltak rá, a hajrá olaszok felirat mellé pedig jelképesen egy magyar zászlót is beszúrt.

Az olaszok legközelebb a spanyolok ellen lépnek pályára a kontinestorna elődöntőjében, július 6-án este 21 órakor.



Borítókép: Facebook.com/MarcoRossi