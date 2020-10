Több forgatókönyvvel készült Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a bolgárok elleni, csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőre.

A Szófiában rendezett szerdai sajtótájékoztatón az olasz szakember elmondta, bízik benne, hogy viszonylag korán megtalálják ezek közül azt, amely sikerre vezethet.



A tréner kijelentette, ez a mérkőzés egy igazi döntőnek is beillik, ahol nincs második esély. A riválisról szólva megjegyezte, nagyon kemény ellenfél, amely rendkívül agresszív, védekező és támadófutballt egyaránt képes bemutatni.



Természetesen szóba került Szoboszlai Dominik is, akit klubja, a Red Bull Salzburg nem engedett el, mivel az osztrák bajnokcsapat több játékosa is megfertőződött a koronavírussal. Újságírói kérdésre válaszolva Marco Rossi azt mondta, a fiatal futballista hiányában is vannak olyan játékosok, akik jól végzik el a pontrúgásokat és a rögzített helyzeteket.



A nemzeti csapatba - egy UEFA-szabálymódosításnak köszönhetően - újoncként bekerült Loic Negóval kapcsolatban Marco Rossi megjegyezte, még keveset gyakorolt együtt a társakkal, így talán kissé korai lenne rögtön a kezdőcsapatba tenni, de több poszton is bevethető futballistáról van szó, akire szükség lehet a mérkőzésen, és van rá esély, hogy bemutatkozzon az együttesben.



Holender Filip hangsúlyozta, kőkemény összecsapásra számít, amelynek a kulcsa a hozzáállás lehet.



A csütörtöki találkozó 20.45-kor a lengyel Szymon Marciniak sípjelére kezdődik.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata:

Gulácsi - Fiola, Lang, Orbán, Szalai A., Bese - Nagy Á., Sigér - Holender, Sallai - Szalai Á.

Borítókép: Facebook/MLSZ