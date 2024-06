Megint az a Wout Weghorst volt Hollandia hőse, aki igazi, tradicionális 9-esként olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami szembe megy a holland futballiskola, a Totális Futball alapelveivel. Ugyanakkor Ronald Koeman irányítása alatt az Oranje kulcsemberévé vált a korábbi Manchester United-játékos, függetlenül attól, hogy a Johan Cruyffék által meghonosított játékstílusba semmilyen szinten nem passzol.

Ennek egyik oka, hogy Koemannál alapelv, hogy a holland stíluselemeket vegyíteni kell a modern játék által megkövetelt, az angolok által erőltetett fizikalitással. Éppen ezért Weghorst agresszivitása, fejjátéka és kezdeményezőkészsége olyan kvalitásokkal vértezi fel a holland keretet, ami teljesen új fazont ad a csapatnak a csatár bevetésekor. Ezeket emelte ki a kapitány is csatára kapcsán.

„Wout hihetetlenül kemény, mindig elébe megy a dolgoknak, nem pedig sodródik az eseményekkel, fejjel pedig egész egyszerűen zseniális. Ha csak egy helyzete akad, abból is tud gólt szerezni. Minden csapatnak szüksége van holland, és angol kvalitásokra is, Ezek ötvözésétől válunk ugyanis jobbá.”

És ha már Weghorst pályára lépése szóba került, amikor lehetőséghez jut, a nálánál technikásabb, ámde a befejezéseknél fogalmazzunk úgy hogy „bohémebb” játékosok, mint amilyen a lengyelek ellen is sok helyzetet elpuskázó Memphis Depay is, elkezdenek jobban mutatni. A támadó rendre erősebbé teszi a társakat is, és jól érezhetően egyáltalán nem zavarja az a tény sem, hogy a legtöbbször csak csereként kap szerepet, sőt, inkább van olyan érzése az embernek, hogy kifejezetten lubickol a rá osztott szerepben.

Talán nem véletlen, hogy a munkabírása miatt sok szurkoló érzi azt, hogy Weghorst egy közülük – igazi, jó értelemben vett munkásember, aki a nép gyermeke, éppen ezért kultikus hőssé válik lassan a holland tábor körében. És hogy mindezt világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon is hozni tudja, azt jelzi, hogy komoly nyomás mellett is képes a legjobbját nyújtani.

S ki tudja, ha a lassan népmesei hőssé váló hórihorgas Weghorst tovább szállítja Németországban a kulcsfontosságú gólokat, Ronald Koemean a játékosként megnyert 1988-as Eb-arany után kapitányként is a csúra érhet!



(Fotó: Peter Lous/BSR Agency/Getty Images)