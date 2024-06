Az angol labdarúgó-válogatott eddig 33 fős kerettel készült a június 14-én rajtoló Európa-bajnokságra, viszont csütörtökön kijelölte azt a 26 főt, aki utazhat majd a németországi Eb-re. Hét játékos maradt le a kontinensviadalról, többek között Harry Maguire, James Maddison és Jack Grealish is kikerült Southgate szűkített csapatából. A kimaradó labdarúgók a közösségi médiában már reagáltak a hírekre.

I am devastated not to have been selected to play for England at the Euros this summer.



Despite my best efforts, I have not been able to overcome an injury to my calf. Maybe I pushed myself too hard, to try and make it. Simply, I am absolutely gutted.



For me, representing… pic.twitter.com/n7WXMuAzuO