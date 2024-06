Az E-csoportban román-ukrán találkozóval kezdődtek meg a küzdelmek. A két válogatott még sohasem játszott egymással tétmeccsen, a korábbi öt találkozójuk után 50 százalékos volt a közös mérlegük. Így kiegyenlített mérkőzést ígért a müncheni derbi, a tét pedig közel sem volt kicsi, hiszen a csoport első helyét már látatlanban kiosztották a belgáknak, így az ukrán, román, szlovák trió nagyon harcolhat a továbbjutásért.

Az első félidő aztán nyomasztó ukrán labdabirtoklási fölény hozott, de hiába dominált Ukrajna, gólt csak a selejtezősorozatot egyébként veretlenül teljesítő Románia szerzett.

A 29. percben az ukrán védők „szűken” adogattak hátul, Lunin rosszul mentett lábbal, a románok a lefülelt labdát jól játszották meg, az Stanciu elé került, aki teketóriázás nélkül bődületesen nagy gólt lőtt.

Az ukránok látták, hogy ennél sokkal több kell és igyekeztek gyorsan egyenlíteni. Egy beadás után Dragusin majdnem a saját kapujába fejelt. Aztán a Mudryk a csapatársát találta el az ötösön, ez igazán nagy helyzet volt.

A túloldalon Mann lövése csak egy védő blokkja segítségével kerülte el a kaput. Az első félidő legnagyobb helyzete pedig ismét a Szaúd-Arábiában légióskodó Stanciu nevéhez fűződött, aki szögletből majdnem betekerte a kapuba a labdát. Lunin kétségbeesetten menekült vissza a gólvonalra látva a csavarást, de már tehetetlen volt, a felső léc viszont kisegítette.

Románia története során eddig egyetlen egyszer tudott győzni kontinenstornán, akkor 1-0-ra, de az 53. percben eldőlt, hogy ez az eredmény nem ismétlődik meg. Ekkor egy villámgyorskontrát vezetett a sárga mezes román csapat, úgy tűnt, hogy Manntól elveszik a labdát, de az Razvan Marin elé került, aki állítás nélkül 20 méterről rátűzte. Lunin pedig egyszerűen elszámította a lövést, hiszen az becsúszott a keze alatt a kapuba. A Real kapusa három nagy hibát is vétett a meccsen és ebből kettőt góllal büntetett a román gárda.

Az ukrán kapitány Szerhij Rebrov nem tudni milyen taktikával küldte ki a második félidőre a csapatát, de akármi volt az, három perc alatt romba dőlt. Az 56. perc Raziu lövését még védte a rövid saroknál Lunin, de a szöglet után Mann remek csele után Dragushoz tette a labdát, aki öt méterről az üres kapufa pofozta azt. Ez az akció olyan szépre sikeredett, hogy még a VAR szobában sem találtak benne hibát.

A mérkőzésről sokat elmond, hogy a 77. percig kellett várni, az első olyan ukrán lövésre, amely eltalálta a kaput. Sudakov távoli próbálkozását Nita, ha üggyel-bajjal is, de védte. Nem sokkal később a saját védői ügyetlenkedését is meg kellett oldania a román kapusnak, de ezt is sikerült neki.

Az ukránoknak a szépítés sem jött össze, hiszen Mudryk bal lábas lövése centikkel, de elvétette a jobb felső sarkot. Az utolsó percben Dragusin megkaphatta volna a meccs legszerencsésebb játékosa címet, hiszen másodszor is majdnem öngólt fejelt, de ez ismét nem sikerült neki.

Ezen a napon tényleg nem jött össze az ukránoknak, hiszen Yaremchuk emelése után mindenki verve volt, de labda csak a felső lécre hullott.

Románia 24 év után nyert ismét egy kontinenstornán úgy, hogy remek futballt mutatott be hétfő délután és ezzel a győzelemmel hatalmasat lépett a továbbjutás felé.

