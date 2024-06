Messi természetesen jelenleg Argentína színeiben a 2024-es Copa Americán vitézkedik, sőt mi több, címvédésre hajt, hiszen 2021-ben az Albiceleste hódította el a dél-amerikai trófeát, ugyanakkor fiatal korában két európai válogatott közül is választhatott volna.



Az argentin klasszis pályafutása korai szakaszában, még a barcelonai évei során informálisan felmerült, hogy a spanyol válogatott színeiben játsszon. Annak ellenére, hogy öt évet töltött Spanyolországban, mielőtt Argentínában debütált volna, nem kapott meghívót a spanyoloktól, ugyanis a törvények értelmében 10 évig az országban kell élnie ahhoz, hogy állampolgárságot kapjon. Messi egy katalán dédnagyapja révén mégis kérvényezhette volna a honosítási eljárást, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. A Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetséggel (RFEF) folytatott tárgyalások ellenére Messi inkább Argentínában szeretett volna játszani.



Mindeközben a futball-legenda Olaszországot is választhatta volna egy családi felmenőből fakadóan. A csatár dédapja Itáliában született, onnan költözött Rosarióba, ahol később Messi meglátta a napvilágot. Nincs azonban hivatalos jele annak, hogy az Olasz Labdarúgó-szövetség valaha is kapcsolatba lépett volna Messivel a válogatott meghívó ügyében.



A dolgok végül nem alakultak rosszul Messi számára, hiszen Argentínával világbajnokságot és Copa Americát is nyert.



(Fotó: Sportbible.com)