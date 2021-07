Marcus Rashford, Jadon Sancho és Bukayo Saka miután az Európa bajnokság döntőjében a tizenegyespárbajban rontottak, faji megkülönböztetés áldozatává váltak a közösségi médiában.

Rashford esetében azonban még ennél is súlyosabb dolog is történt. Tönkretettek valami nagyon szépet, nagyon nemeset.

A Manchester United csatárának a klub korábban egy freskót csináltatott a pályán és azon kívül nyújtott hozzáállásáért az alábbi felirattal:



"Tudd és legyél rá büszke, hogy a küzdelmed fogja a legnagyobb szerepet játszani a céljaidban"



A remek portrét és üzenetet azonban rasszista firkákkal rongálták meg vandálok.

De szerencsére itt nem ért véget a történet. Jött a pozitív fordulat.

Az uszító falfirkát lelkes és jóérzésű szurkolók (vagy csak simán emberek?) letakarták.



Most pedig a néhány rasszista üzenet helyett a támogató, bíztató üzenetek százait láthatja az arra járó.





Sport365.hu - A fiatalok voltak a feláldozhatóak - A rutinos olaszok az Európa-bajnokok Olaszország a selejtezőket is beleszámítva veretlenül jutott be a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi döntőjébe, míg az angolok a selejtezősorozatban kaptak ki legutóbb. A Wembley Stadionban sorra kerülő finálé mindkét résztvevője öt győzelemmel és egy döntetlennel menetelt végig a kontinenstornán. A 2.

A fiatal csatár 24 órával az olaszok elleni elveszített döntő után reagált egy szívszorító Instagram üzenetben az őt ért durva támadásokra.

„Nem is tudom, hogyan kell szavakba önteni, amit most érzek. Nehéz szezonom volt, azt hiszem, ez mindenki számára egyértelmű volt. Elképzelhető, hogy a döntőben önbizalomhiánnyal játszottam.

Korábban mindig szívesen álltam oda egy büntetőhöz, ezúttal sem volt másképp. Sajnos nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Úgy érzem, cserben hagytam a szurkolókat és a csapattársaimat. A történtek újra és újra lejátszódnak bennem. Bárcsak másképp történt volna. Ötvenöt év után elszalasztottunk egy nagy esélyt.

A sikereink és a kudarcaink is közösek Ez egy olyan sportág ahol elvárás, hogy tudjam, mit írnak rólam az újságok. Legyen szó a bőröm színéről, hol nőttem fel, vagy amit csinálok a pályán kívül. Lehet kritizálni a teljesítményemet, , de soha nem fogok azért elnézést kérni, aki vagyok.

Számomra nincs annál büszkébb dolog, mint felvenni a nemzeti mezt és szurkolók tízezrei előtt játszani. Erről álmodtam. A kapott üzenetek jól estek, és látva a Withington-i választ, elérzékenyültem. Azok az emberek, akik őszintén támogattak, most is mellettem állnak. Marcus Rashford vagyok, 23 éves, fekete férfi a dél-manchesteri Withingtonból és Wythenshawéből. Ha nincs más, akkor ez van.

Minden kedves üzenetet köszönök. Erősebb leszek. Erősebbek leszünk."

A békés, józan emberek mindig többségben lesznek.

Cikkünk készítésekor Rashford bejegyzését közel négymillióan kedvelték.





Frissítés!

2021.07.13. 17:59



Azóta még tovább javult a helyzet a freskóval kapcsolatban.

Egy helyi művész helyreállította a megrongált festményt:

"A szeretet mindig legyőzi a gyűlöletet!"



Fotó: Facebook/Brightvibes, ESPN UK

Sport365.hu - Az Arsenal is elítéli a rasszista támadásokat Az Arsenal labdarúgó csapata is kiakadt a közösségi médiában fejét felütő rasszista támadások miatt, amelyek az angol válogatott 19 éves középpályását, Bukayo Sakát érték, miután ő hagyta ki az utolsó büntetőt az Olaszország ellen elveszített Európa-bajnoki döntőben. Az Arsenal közleményt adott ki, amelyben elítélik ezt, és minden támogatást megadnak az angol középpályásnak.



Borítókép: Facebook.com/ Marcus Rashford

Forrás: Givemesport.com