Marcus Rashford, Jadon Sancho és Bukayo Saka miután az Európa bajnokság döntőjében a tizenegyespárbajban rontottak a három játékos faji megkülönböztetés áldozatává vált a közösségi médiában.

Rashford esetében azonban ennél sokkal súlyosabb dolog történt.

A Manchester United csatárának a klub egy freskót csináltatott a pályán és azon kívül nyújtott hozzáállásáért. Erre a falfestményre olyan üzeneteket írtak a szurkolók, amelyben támogatásáról biztosították Rashfordot.



24 órával az olaszok elleni elveszített döntő után reagált egy szívszorító Instagram üzenetben.

„Nem is tudom, hogyan kell szavakba önteni, amit most érzek. Nehéz szezonom volt, azt hiszem, ez mindenki számára egyértelmű volt. Elképzelhető, hogy a döntőben önbizalomhiánnyal játszottam.

Korábban mindig szívesen álltam oda egy büntetőhöz, ezúttal sem volt másképp. Sajnos nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Úgy érzem, cserben hagytam a szurkolókat és a csapattársaimat. A történtek újra és újra lejátszódnak bennem. Bárcsak másképp történt volna. Ötvenöt év után elszalasztottunk egy nagy esélyt.

A sikereink és a kudarcaink is közösek Ez egy olyan sportág ahol elvárás, hogy tudjam, mit írnak rólam az újságok. Legyen szó a bőröm színéről, hol nőttem fel, vagy amit csinálok a pályán kívül. Lehet kritizálni a teljesítményemet, , de soha nem fogok azért elnézést kérni, aki vagyok.

Számomra nincs annál büszkébb dolog, mint felvenni a nemzeti mezt és szurkolók tízezrei előtt játszani. Erről álmodtam. A kapott üzenetek jól estek, és látva a Withington-i választ, elérzékenyültem. Azok az emberek, akik őszintén támogattak, most is mellettem állnak. Marcus Rashford vagyok, 23 éves, fekete férfi a dél-manchesteri Withingtonból és Wythenshawéből. Ha nincs más, akkor ez van.

Minden kedves üzenetet köszönök. Erősebb leszek. Erősebbek leszünk."

Borítókép: Facebook.com/ Marcus Rashford

Forrás: Givemesport.com