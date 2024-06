"Barni az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette - idézte a csatár klubjának, az FTC-nek a honlapja a FradiMédiának nyilatkozó Pánics Gergelyt csapatorvost. - A mentőhöz érve már visszatért a tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a terápiás tervet, eszerint meg fogják műteni. Csatárunk többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult. Az operáció után két napig bent tartják, ha minden jól alakul, szerdán engedik ki" - fogalmazott az orvos, aki nem akarta kommentálni a stadionban szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet tevékenységét.

"Ami a német protokollt és az elsősegélynyújtást illeti, nem szeretném kommentálni, mivel nem ismerem részletesen és nem én felelek érte. Annyit viszont elmondhatok, hogy volt lehetőségem meglátogatni Barnát a kórházban, és azt tapasztaltam, hogy szakértő kezekben van, és nagy odafigyelésben részesül."

Varga Barnabás a vasárnap esti mérkőzés 68. percében ütközött a skótok kapusával, ami után hosszú percekig ápolták a pályán, majd a stadionból az egyik helyi kórházba szállították.

Az A csoport harmadik fordulójának mérkőzését a magyar válogatott 1-0-ra nyerte meg Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával, ezzel három ponttal az A jelű négyes harmadik helyén végzett és még reménykedhet a nyolcaddöntőbe jutásban.

(Borítókép: A sérült Varga Barnabást hordágyon viszik le a pályáról, balról Szoboszlai Dominik (b2) a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzésről a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án. A magyar válogatott a 101. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte Skóciát, ezzel megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra. MTI/Koszticsák Szilárd)