Három nap múlva rajtol a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság, melyen Spanyolország már szombaton pályára lép, ráadásul a halálcsoportban, hiszen Horvátország és Olaszország mellett Albánia lesz majd az ellenfele a La Furia Rojának. Előbb a világbajnoki bronzérmessel kezd Luis de la Fuente együttese, melyben helyet kapott a Barcelona szupertehetsége, a mindössze 16 esztendős Lamine Yamal is, aki első felnőtt tornájára készül. Nyilván a válogatott egyik legnagyobb reménységéről van szó, így minden szempár rá szegeződik majd, hogy milyen formában mutatkozik be az Eb-n.

A katalánok üdvöskéje július 13-án tölti majd 17. születésnapját, így bőven középiskolás még, ezt pedig a Diario Sportnak adott interjújában ki is emelte.

"Hoztam a házifeladatomat az Európa-bajnokságra. Online vannak az óráim, jól mennek szerencsére, remélem a tanárom nem lesz mérges rám" - emelte ki Yamal a nem mindennapi helyzetét fülig érő mosollyal az arcán.

Lamine Yamal is doing homework and Spain plays Croatia on Saturday pic.twitter.com/X1h1Ys9ACc