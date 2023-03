Mladen Krstajic szövetségi kapitány becsvágyó, motivált bolgár labdarúgó-válogatottat ígért a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

"A Montenegrótól elszenvedett vereség miatt nagy nyomás alatt vagyunk, de be akarjuk bizonyítani, hogy erős csapatunk van. Motivált és becsvágyó együttest láthatnak majd, a fiatal játékosainknak persze lesznek hibái, de győzelmei is" - fogalmazott a szerb szakember, aki arról is beszámolt, hogy szerinte tanítványai nem érdemeltek vereséget a pénteki nyitófordulóban.



Krstajic hangsúlyozta, játékosai ugyan elfáradtak, de két nap elegendőnek bizonyult a regenerálódáshoz, így felkészülten várják a hétfői összecsapást. A magyar nemzeti együttest fizikálisan és taktikailag is jónak nevezte.



A Werder Bremen futballistája, Ilia Gruev arról beszélt, hogy a magyar válogatott magját a Bundesligában szereplő labdarúgók adják, akik egytől egyig kiváló játékosok, ennek megfelelően a magyar csapat erősségei.



A Puskás Arénában sorra kerülő magyar-bolgár mérkőzés 20.45-kor kezdődik a török Halil Umut Meler sípjelére. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: MTI/Mónus Márton