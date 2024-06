A skót válogatott egyik legjobbját, Kieran Tierney-t hordágyon kellett levinni a pályáról a Svájc elleni találkozón, miután súlyos combizom sérülést szenvedett. Steve Clarke, a skótok szövetségi kapitánya kizártnak tartja, hogy az Arsenal játékosa vasárnap pályára lépjen Magyarország ellen.

„Határozottan kidőlt. Elég rosszul néz ki a sérülése. Meg kell vizsgálni, de kizárt, hogy Kirean pályára lépjen a következő meccsen. Ő a legjobb játékos számunkra, mindig kiválóan teljesít. Sajnálatos, de valakinek át kell vennie a helyét." – fogalmazott Steve Clarke.

A skót drukkerek mellett az Arsenal hívei is bánkódhatnak a drámai sérülés miatt, ugyanis a londoni klub a nyáron szerette volna eladni Tierneyt, miután az elmúlt idényt kölcsönben a Real Sociedadnál töltötte.

Arsenal have to be there for Kieran Tierney, he needs them more now. Like Elneny, try not to sell him. pic.twitter.com/Y2eZ5FSwhj