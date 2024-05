A 2022-es labdarúgó világbajnokságon döntős Franciaország egylrteműen az egyik, ha nem a legnagyobb favoritja a 2024-es Európa-bajnokságnak. A gallok 2000-ben nyertek legutóbb Eb-t, az előző tornán Svájc ejtette ki őket a legjobb tizenhat között, így nagy várakozás előzi meg a németországi kontinensviadalt. Csütörtökön pedig Didier Deschamps szövetségi kapitány ki is jelölte bő keretét a június 14-én rajtoló viadalra.

A szabályok szerint 26 főt lehet behívni a bő keretbe, azonban az 55 éves kapitány csak 25 játékosnak küldött meghívót, többek között az al-Ittihadot erősítő N'Golo Kanténak is, aki az egyik nagy visszatérője a Les Bleus-nek Farland Mendy mellett. A Chelsea korábbi középpályása 2022-ben a Nemzetek Ligájában volt legutóbb válogatott.

BREAKING: N’Golo Kanté returns to France national team squad for Euro 2024!



He’s back for the first time since June 3, 2022. pic.twitter.com/z7pW5RoKP5