És mint ilyen, talán nem árt pontosan feltérképezni, milyen költségvetéssel számoljanak a meccset nézni, és talán „mulatkázni” is vágyók a németországi városban!

Gyorsan fussunk végig a főbb termékeken! Ahogy az a képen is látszik, 4 euró 50 centért – középárfolyamon 1 800 forintért – lehet „Pommes”-t, azaz sültkrumplit vásárolni, de 7 eurónál komolyabb összegbe egyik elérhető étel sem kerül, ami nagyjából azt jelenti, hogy 3 000 romló magyar forintnál többet nem kell költeni egyelen adagra sem éhség esetén.

A folyadékpótlás ígérkezik költségesebbnek, hiszen az ásványvíz palackja hasábburgonyával egyenlő árban kapható, aki viszont „puccos” nyugati üdítőitalokra szomjazik, 5 euró 50 centért – 2 200 forintért – cserébe juthat hozzá a kívánt portékához.

Aki esetleg úgy értékeli, „fodballmeccshez” sör dukál, Németországról lévén szó, még válogathat is, no nem márka tekintetében, lévén a Bitburger kizárólagos sörszponzora az Eb-nek. Ugyanakkor korsóval és literes korsóval is tudnak szolgálni a fogyasztóknak, 6 és fél eurós – 2 600 forintos -, valamint 12.50 eurós – 5 000 forintos - ár mellett!

A képlet tehát egyszerű: érkezzünk euróval telített zsebekkel és külföldön is használható bank/hitelkártyával, és szurkoljuk ki a magyar válogatott sikerét! Kerül amibe kerül!



(Fotók: Juha Pál)