Van akit egyáltalán nem lepett meg az Eb első meccsének végeredménye.

A kontinenstorna nyitómeccsén az olaszok dominálták a játékot és 3-0-s győzelmet arattak a törökök felett.

Az Eb előtt sokan „sötét lónak” titulálták Törökországot, és kevesen gondoltak arra, hogy az olaszok ilyen nagyarányú győzelmet aratnak felettük. Akadt azonban olyan is, aki pontosan megtippelte a mérkőzés menetét.



Nem, nem csak a végeredményt!



A Twitter egyik felhasználója jóval a mérkőzés előtt megtippelte, hogy 3-0 lesz a végeredmény, de ez még nem minden. A számszerű tipp mellé a rajongó azt is leírta kik lesznek a gólszerzők, sőt még Merih Demiral öngólját is jelezte.

A tűpontos tippre még a szervezők is felkapták a fejüket és az Eb hivatalos oldalán is megosztották a felhasználó posztját.

A Vane Juice névre hallgató felhasználó tippje azóta vírusszerűen terjed az interneten és sokan már a legújabb jóslatát várják.



Forrás: givemesport.com

Borítókép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images