Spanyolország talán váratlanul jó játékkal és eredménnyekkel rukkolt elő eddig a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon, hiszen a La Furia Roja még gólt sem kapott az első három csoportmeccsén, pedig összecsapott a világbajnoki ezüst- és bronzérmes Horvátországgal és az Eb-címvédő Olaszországgal. Luis de la Fuente csapata 9 ponttal, 5 lőtt góllal csoportelsőként végzett.

0 - Spain have not conceded a single goal in a single group stage of a major international tournament (World Cup + EURO) for the first time in history. Intensity. #EURo2024 pic.twitter.com/1l4F54IdGi