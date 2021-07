Az angol labdarúgó-válogatott hosszabbításban győzte le a dán együttest a labdarúgó Európa-bajnokság szerdai találkozóján.



Gareth Southgate csapata 55 év után jutott el egy világesemény fináléjába. Érdekes, hogy az 1966-os világbajnokságot, amikor legutóbb döntőben voltak, azt is a Wembley-ben rendezték. A drámai siker után az angol szurkolók így ünnepelték meg a győzelmet.

THE SCENES IN CENTRAL LONDON RIGHT NOW....



@PaulBrown_UKpic.twitter.com/qVC41f0yZV