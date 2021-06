Roberto Martinez, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya játékosai kihagyás nélküli koncentrációját emelte ki a címvédő portugálok ellen, az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében aratott vasárnapi 1-0-s győzelem után.

"Egy pillanatra nem veszítettük el a koncentrációt, bár voltak nehéz pillanatok, és Portugália az utolsó pillanatig küzdött a továbbjutásért, nagy elégedettséget érezhetünk" - mondta a szakember. Hozzátette: egy "győztes csapatnak" ilyen tulajdonsággal kell rendelkeznie.

"Tisztában vagyunk az adottságainkkal, valamint azzal, hogy jó futballra vagyunk képesek, de ezúttal megmutattunk minden más elemet is, amire egy ilyen meccsen szükség van. Edzőként nem is lehetnék büszkébb."



A portugálok 23 alkalommal vették célba a belgák kapuját, akiknél a rutinos három belső védő, a 35 éves Thomas Vermaelen, a 32 éves Toby Alderweireld és a 34 éves Jan Vertonghen teljesítményét emelte ki Martinez. Az edző szerint a belgiumi futballakadémiákon be kellene mutatni a mérkőzést, "így kell védekezni" címmel.



Az összecsapás legjobb játékosának megválasztott belga gólszerző, Thorgan Hazard kiemelte: ilyen jellegű meccseken "két kézzel kell megragadni" minden apró lehetőséget, lövésénél ő sem tett másként. Thomas Vermaelen hangsúlyozta: az első félidőben fent játszottak, és nyomást tudtak gyakorolni Portugáliára, a második félidőt tekintve viszont szerencsésnek mondhatják magukat, hogy győztek.

A belgák kapusa, Thibaut Courtois elmondta: a csoportkör három mérkőzésén nem volt túl sok dolga, de számított rá, hogy Portugália ellen más lesz a helyzet.



"Büszke lehetek a csapattársaimra, akik nagyszerűen védekeztek. Olaszország ellen szintén nehéz dolgunk lesz, de a nyolcaddöntőben bebizonyítottuk, hogy készen állunk" - nyilatkozta.



A belgák kulcsemberei közül Kevin De Bruyne az első félidő végén, míg Eden Hazard a hajrában szenvedett sérülést, és mindkét játékost lecserélték. Állapotukról egyelőre nem közöltek részletes tájékoztatást a belgák, akik pénteken játszanak az immár 31 meccse veretlen olaszokkal a müncheni negyeddöntőben.



Fernando Santos, a portugálok szövetségi kapitánya csalódottságáról és szomorúságáról beszélt a kiesést követően.



"Volt néhány játékos, aki sírt az öltözőben. Mindent beleadtak ebbe a meccsbe, de a vereség az vereség. Nem is tudom, mit mondhatnék most. Mindannyian nagyon akartuk a győzelmet, és hittünk a továbbjutásban" - nyilatkozta.



Joao Palhinha, a portugálok középpályása kiemelte: fel kell emelni a fejüket, és megnézni, hol képesek javítani a játékukon.



"Nagyon hiányzott egy szerencsés pillanat, ez döntötte el a meccset" - mondta.

