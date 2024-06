Románia 2000 után második alkalommal jutott tovább egy Eb-csoportkörből. Mindezt úgy, hogy a románoknak van továbbra is a legrosszabb győzelmi aránya a kontinenstornák tekintetében, hiszen 19 meccséből mindössze kettőt nyertek meg.

Igaz most így is csoportelsőként jutottak tovább. A szövetségi kapitány Edward Iordănescu nem is fukarkodott a jelzőkkel, amikor a csapatát értékelte:

"Hihetetlen amit tettek és remélem mindez folytatódik majd. Gratulálni szeretnék a játékosaimnak, mert ma is vissza tudtunk jönni a meccsbe. Hiszen mi sohasem adjuk fel. Nagyon nagy volt a nyomás rajtunk, hogy bizonyítsunk. A legnagyobb nyomást persze az okozta, hogy meg akartuk jutalmazni a szurkolókat mindazért, amit értünk tettek. Köszönöm minden szurkolónak, azoknak, akik a három meccsen itt voltak és azoknak, akik Romániában drukkoltak nekünk. Büszke vagyok arra, hogy román vagyok. Szerintem mindenki büszke."

Szlovákiában is mindenki büszke és boldog lehet, annak ellenére, hogy a következő körben Anglia vagy Spanyolország lesz az ellenfele az északi szomszédunknak a nyolcaddöntőben. A csapatkapitány Milan Škriniar azonban nem tart attól a találkozótól.

"Van esélyünk a továbbjutásra, bárki ellen játszunk is majd. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ez a futball, és itt bármi megtörténhet."

A belgák két meccsükön sem tudtak gólt lőni, de így is továbbjutottak. A kérdés már csak az, hogy ezzel a játékkal mire mennek majd a franciák elleni nyolcaddöntőben. Az Ukrajna elleni ikszet a szövetségi kapitány így is sikerként élte meg.

"Ez a csoport keményebb volt, mint sokan gondolták. Papíron lehetsz favorit, de az ellenfeleinknek nem volt vesztenivalójuk. Ma tudtuk, hogy nem bukhatunk el. Játszani akartunk és győzni akartunk. A játékosok mindent megpróbáltak, de a gólszerzés nem sikerült, de így is büszke vagyok a csapatomra, mert a végén jól teljesítettünk, hiszen tudtuk, hogyha gólt kapunk, akkor kiesünk." nyilatkozta a meccs után Domenico Tedesco.

Az egyetlen bolgogtalan csapat Ukrajna volt, amely négy ponttal búcsúzott a további küzdelmektől. Ez a teljesítmény bármelyik másik csoportban továbbjutást ért volna.

" Az első meccs miatt nem jutottunk tovább. De hazánk számára így is nagyon fontos a tornán való részvétel. Az elmúlt két meccsen megmutattuk nemzetünk karakterét. De ilyen az élet, elkövetsz néhány hibát, ami miatt elbuksz. Nagyon büszke vagyok a játékosokra így is." - foglalta össze a kontinenstorna ukrán tanulságait Szerhij Rebrov.

(Fotó: Getty Images)