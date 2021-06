Negyvenöt perc után 1-0-ra vezetnek az angolok a csehek ellen.



Nagy helyzettel indult a mérkőzés. A 2. percben Sterlinget kapott nagyszerű indítást. Az angol játékos 11 máterről próbálkozhatott, ám csak a bal kapufát találta el. A csehek első jelentősebb támadására a 8. percig kellett várni, ám a próbálkozás gyorsan elhalt. Két minutummal később Kanet könyökkel próbálták megállítani, így az angol rövid időt a földön töltött, de komolyabb baja nem esett.



A 12. percben Saka cselezett remekül, majd Kane-hez ívelte a labdát, aki továbbpasszolta Grealishnek. A támadást végül a 2. percben már próbálkozó Sterling fejezte be, aki két méterről fejelt a hálóba, ezzel megszerezve a vezetést az angoloknak.

Sterling has 20 goal involvements in his last 19 games for England (14G, 6A) #EURO2020 pic.twitter.com/JHIY5wtJR5

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021