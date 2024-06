Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham menedzsere Ange Postecoglou erős kritikákat fogalmazott meg szombat este a VAR-ral kapcsolatban, miután Németország egy kaotikus mérkőzésen 2-0-ra legyőzte Dániát és bejutott a negyeddöntőbe. A dortmundi mérkőzés több szempontból is emlékezetes marad a 2024-es Európa-bajnokságról. Egyrészt Michael Olivernek az első félidőben félbe kellett szakítania a játékot a villámlásokkal teli vihar miatt, másrészt pedig több ellentmondásos VAR-ítélet is született a meccsen.

Az egyik fő beszédtémát Joachim Andersen millimétereken múló elvett gólja, majd a kezezése és az ebből következő tizenegyes szolgáltatta. A találkozó után az ITV stúdiójában Ian Wright, az Arsenal legendája úgy nyilatkozott, hogy az ilyen döntéseket sosem tudná elfogadni. A Tottenham menedzsere pedig úgy látta:

"Ez a probléma, hogy nem Michael Oliver hozta meg ezt a döntést. Ez volt a gondom. Látta az akciót, úgy döntött, nem kell tizenegyest ítélni, de aztán a VAR közbeszólt. Ha még egyszer azt mondja valaki nekem, hogy nem a VAR kezében van egy mérkőzés, akkor felrobbanok, ugyanis a videóbíró-szobában gyakorlatilag bármikor felülbírálhatnak bármit, szinte ők vezetik a meccset" - fogalmazott a görög-ausztrál tréner.

Ange Postecoglou: "That's the issue. Michael Oliver is NOT making the decision!"



"If I hear one more person say that VAR isn't re-refereeing a game, I will blow up".



"This is not on Michael Oliver, we are criticising the technology!" (ITV) pic.twitter.com/5ngcAgUQaL