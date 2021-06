Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, hogy az RB Leipziget erősítő Gulácsi Péter ugyanazt a szintet képviseli a kapusposzton, mint német kollégája, Manuel Neuer.

"Péter az elmúlt években a legmagasabb szinten teljesített, és ezt a nemzetközi porondon, a legjobb európai csapatok ellen is megtette. Emiatt úgy gondolom, hogy Manuel Neuerrel egy szinten kell őt emlegetni" - mondta az 56 éves olasz szakember a dpa német hírügynökségnek adott interjúban.



"Neuer azonban már most egy legenda. Remélem, hogy Péter is legenda lesz Lipcsében a karrierje végén" - tette hozzá.



A magyar válogatott a németekkel szerepel azonos csoportban a pénteken megkezdett Európa-bajnokságon, június 23-án lép majd pályára a Nationalelf ellen, Münchenben.

Rossi szerint logikus lépés volt visszahozni a korábban mellőzött Thomas Müllert és Mats Hummelst a rivális keretébe.



"Bár már nem a legfiatalabb játékosok, a klubcsapatukban vezéregyéniségek. Müllernek nehéz időszaka volt akkor, amikor Niko Kovac volt a vezetőedző a Bayern Münchennél, de Hansi Flicknél újra rendszeresen játéklehetőséget kapott, és mindent megnyert a gárdával. És Hummels is hihetetlen futballista. Magas és technikailag erős védő. Joachim Löw azért hozta őket vissza, mert még mindig extraklasszisok" - fogalmazott Marco Rossi.



Rossi szerint az első mérkőzés nagyon fontos lesz.

Fotó: Alex Nicodim/Sportsfile via Getty Images



A magyar válogatott kedden, a címvédő portugálok ellen kezdi szereplését az Eb-n, majd négy nappal később - ugyancsak a Puskás Arénában - a világbajnok franciákat fogadja.



"Minden meccs nagyon fontos, de talán az első, a portugálok elleni egy kicsit fontosabb, mert egy jó rajt lelkesíthet minket a folytatásban. Az utolsó mérkőzésünk, a németek elleni nagyon nehéznek ígérkezik, miután Münchenben, német közönség előtt játszunk majd" - mondta az olasz szakember, aki az esélyesek közé sorolja a németeket.



Rossi beszélt azokról az időkről is, amikor a Bundesligában játszott, az 1996/97-es szezonban az akkor másodosztályú Eintracht Frankfurt védője volt, bár csak 14 mérkőzésen szerepelt.



"Az idény végén összeszedtem egy kisebb sérülést, de jó visszagondolni azokra az időkre. Nagyon jó csapatunk volt egy rendkívül szimpatikus edzővel, a szerb Dragoslav

Stepanoviccsal, csak sajnos a várt eredmények maradtak el. Aláírhattam volna egy három évre szóló szerződést, de már 32 éves voltam, és inkább visszatértem Olaszországba, a Piacenzához. Nem volt túl jó döntés" - zárta szavait Marco Rossi.

Borítókép: GettyImages