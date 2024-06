A Magyar Labdarúgó Szövetség vasárnap éjszakai közleménye szerint Varga Barnabás arcában több csont is eltört, miután horrorisztikus ütközést szenvedett Angus Gunnal, Skócia kapusával. A jelenetek elsőre nagyon ijesztőek voltak, a nemzeti együttes csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik például a hordágyat megfogva futott oda csapattársához, szerencsére azóta kiderült, hogy az FTC csatára jól van, csak műtét vár rá, de az Eb-n már nem látjuk őt pályára lépni.

Az aggasztó képsorokat követően a sportvilág egy emberként fejezte ki jókívánságait és reményeit Varga Barnabás felé.

Cole Palmer, a Chelsea remek szezont futó játékosa

Thoughts and prayers with Barnabas Varga pic.twitter.com/LtnDwfbAUb

Antoine Griezmann, a francia válogatott futballistája

A francia labdarúgó-válogatott hivatalos oldala

Fabrizio Romano

BBC

Our thoughts are with you, Barnabas Varga. pic.twitter.com/REV5VYgPi8