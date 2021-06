Az Internazionale megható levelet írt Christian Eriksennek egy héttel azután, hogy a dán labdarúgó válogatott játékosa összeesett a pályán a Finnország elleni találkozón.



A szívleállását követően már stabil állapotban lévő játékos klubcsapata az egész futballközösséget körülvevő kollektív megkönnyebbülésről írt.



„Azok a napok, amelyek szombattól következtek, nem voltak normálisak. Attól a pillanattól hosszúnak és értelmetlennek tűntek számunkra a napok és csak azt kívántuk, hogy ez egy rossz álom legyen” – kezdte a levelét a klubcsapat.



„Szerencsére a legrosszabb rémálmokból is felébredtünk. Ezeknek a napoknak a tiszteletreméltó csöndjében összesűrítettük minden gondolatunkat, imánkat, sőt sóhajainkat is: megkönnyebbültünk a fotókért és a friss hírekért, amik egy olyan helyről származtak, amit csak néhány napja ismertünk meg. A koppenhágai Rigshospitalet kórházból.”

