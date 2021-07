A labdarúgó Európa-bajnokság második elődöntőjében Anglia hosszabbítás után győzte le Dánia együttesét. A továbbjutás (módja) azonban hatalmas vihart is kavart. A goal.com egyenesen úgy írja, hogy "Kirabolták Dániát". A megadott tizenegyes jogosságát nemcsak a szurkolók, de futballisták, szakírók, kommentátorok is kétségbe vonják.



A 2*15 perces hosszabbításban az angolok vitatott körülmények között jutottak tizenegyeshez, amelyet a dán kapus, Kasper Schmeichel kivédett ugyan, de Harry Kane ért a labdára a leggyorsabban és ekkor már gólt szerzett.





A büntetőrúgás előtt azonban az angol szurkolók lézerrel világítottak a szeme köré, ami megzavarhatta a Leicester City kapusát.

England face UEFA charge after fan uses laser pointer during Euro Cup game against Denmark soccer team. Pointer was aimed at Denmark goalkeeper Kasper Schmeichel before a Harry Kane penalty, which he saved.



A büntető előtt nem ez volt az egyetlen érdekes dolog. Sterling megindulása előtt két labda volt egyszerre a pályán, ami igaz nem zavarta meg a támadást, de a játékvezetőnek Danny Makkelie-nek meg kellett volna állítani az akciót a szabályok szerint.







A legnagyobb vitát a tizenegyes jogosságának kérdése kavarta



A 102. percben Sterling kapura tört. Ketten is próbálták megállítani, majd ahogy Jensen belépett (kontakt nem volt), Sterling látványosan elterült. A bíró azonnal tizenegyest ítélt, amit a VAR bizottság sem bírált felül. Anglia ebből szerezte meg a vezetést. A kevés hátralévő időben a végtelenségig kihajtott dán csapat már nem tudott egyenlíteni. Az esetet visszanézve minimimálisan is a kétely merül fel, hogy a tizenegyes jogos volt.



A lassításból (28. mp) azt látni, hogy a bíró nézőpontjából valóban úgy tűnhetett, hogy Jensen akasztotta Sterlinget, azonban a kapu vonala mögötti kamerák egyértelműen megmutatják, hogy Jensen csak belépett, de nem gáncsolt. Valójában igazi kontakt Maehle testével volt derék magasságban.



Sterling mozgásán az is látható, hogy Jensen belépésénél már készült az esésre.



Az esés pedig kulcsfontosságú lehetett a játékvezető döntésében. A kérdés csak az, hogy a pontos szituációt miért nem kapta meg fülesére a bíró a VAR kollégáktól. Vagy a VAR is mást látott, mint amit az alábbi videó mutat?

A büntetővel kapcsolatban, több egykori futballista és sportújságíró is elmondta a véleményét. Legtöbbjük szerint a holland bíró tévesen ítélte meg a szituációt.



Lizarazu, világbajnok focista, kommentátor: Nem büntető!!!



Michael Stewart, korábbi futballista:

Szégyen, hogy az eset elmegy a VAR-hoz és nem látják, hogy ez nem büntető, tiszta káosz!





Stuart James, szenior futball szakújságíró:

Anglia valóban megérdemli a továbbjutást, de azt gondolom, ez nem volt tizenegyes. Mondjuk úgy, ha a bíró nem adja meg rögtön, akkor biztos hogy a VAR sem bírálta volna felül és a bizottság sem adott volna tizenegyest.





Egészen meggyőző, hogy egy olyan szaktekintély, mint Arsene Wenger (korábbi Arsenal edző, jelenleg a FIFA egyik vezetője) is úgy véli, az eset nem érdemelt tizenegyest. Adásban úgy értékelt, hogy a VAR cserbenhagyta a játékvezetőt.

Anglia együttese 55 év után jutott el egy világesemény döntőjébe, ahol Olaszország ellen játszhat a Wembley-ben vasárnap este 9-kor.

