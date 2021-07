Roberto Mancini vezérletével néhány év alatt megfordult az Azzurók sors. A 2018-ban még küszködő csapat 2021-ben Eb-győzelmet ünnepelhetett, ehhez pedig egyértelműen kellett az olasz szakember is. Nemrég előkerült egy felvétel, ami megmutatja miért fantasztikus edző Mancini.



Amikor 2018-ban a Manchester City egykori edzője átvette az olasz válogatott vezetését, nem volt könnyű dolga. A nemzeti együttes évek óta mélyponton volt, ami a vb-ről való lemaradásban csúcsosodott ki. Akkoriban elég komor volt a négyszeres világbajnok helyzete, de jött Mancini és egycsapásra minden megváltozott.



A szakember mindössze három év alatt megállíthatatlan géppé kovácsolta az alakulatot, mely úgy nyerte meg az idei kontinenstornát, hogy veretlenül zárt. A mancini-legénység ráadásul 34 egymást követő tétmeccsen bizonyult legyőzhetetlennek. Az eredményei alapján eddig is sejthető volt, hogy egy nagyszerű edzőről és pedagógusról van szó egyszemélyben, most azonban előkerült egy az Eb-döntő előtt készült felvétel, ami még jobban alátámasztja ezt.

This is how Roberto Mancini tactically prepares the Azzurri before a final pic.twitter.com/p2vRSeJSN3 — Mario Gagliano (@MARIOSweatshirt) July 17, 2021