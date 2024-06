Méghozzá az angol válogatottról alkotott véleményt, lévén a holland szakember volt az Anglia – Szerbia Eb-mérkőzés stúdiós szakértője. És ha már ott volt, nem kertelt, amikor az 1-0-s angol győzelmet követően kellett értékelnie a látottakat

„Ez Southgate víziója. Amint megvan az angoloknak az 1-0-s előny, a kapitány hazardírozni kezd azzal, hogy kompakttá próbálja tenni csapatát, és várja a kontralehetőséget a találkozó hátralevő részében, átengedve a területeket a riválisnak. Most is ez történt, elképesztően passzívvá váltak az angolok. Én azt láttam, hogy elkezdtek visszafele mozogni, és hagyták, hogy Szerbia egyre inkább nyomás alá helyezze őket.”

- Ten Hag: "It's the vision of the manager [Southgate]. England will take a 1-0 lead, then he [Southgate] decides to start gambling with making his team compact and relying on moments for the remaining minutes of the game." pic.twitter.com/EolLj2td0t