Szlovákia nem csinált mást, mint amit az első meccsén, de ami Belgium ellen elég volt három pont megszerzéséhez, az most nem hozott egyet sem. De északi szomszédunk továbbra is jó eséllyel pályázik a legjobb 16 közé jutásra.

"Nehéz meccs volt. Egyes pillanatokkal elégedett voltam, másokkal kevésbé. De nem hibáztatom a csapatomat. Az első félidő jobb volt a mi oldalunkról, a másodikban ők voltak jobbak. Az ellenfelünk ismét kiváló volt, hiszen a FIFA-ranglistán Ukrajna 20 hellyel megelőz bennünket. Amikor megszereztük a vezetést még sok volt hátr a a végéig. 30 percet engedtük játszani az ukránokat és megbüntettek ezért minket." - nyilatkozta a találkozó után a szlovák kapitány Francesco Calzona.

Szerhij Rebrov a sajtótájékozatón először a kapuscseréről kérdezték.

"Örülök, hogy van verseny a kapusok között. Anatolij Trubin megérdemelte, hogy védjen itt, a németek elleni felkészülési mérkőzés után mindenképpen. Most is nagyon nyugodt volt a meccs előtt és alatt is."

A szövetségi kapitányt arról faggatták, hogy mit tett a csapattal, amikor az ismét hátrányban vonult a szünetben az öltözőbe.

"Nem kiabáltam a félidőben. Nem volt rá szükség. De reagálnunk kellett a második játékrészben. Megértette ezt mindenki. Én azt mondtam, ne aggódjunk a pontszám miatt, csak hajrá előre. Fontos volt, hogy ezen a második meccsen másképp reagáljunk, és ezért megérdemeltük a három pontot. Valószínűleg a játékosok ünnepelnek egy kicsit, de holnap ismét edzés lesz."

Az ukránok az utolsó fordulóban Belgiummal, míg Szlovákia Romániával játszik majd.

(Fotó: Getty Images)