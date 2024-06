Az 1960-as volt az első UEFA által rendezett kontinenstorna, a sorozatot ekkor még Európai Nemzetek Kupájának hívták. A bajnokságon csupán 17 csapat vett részt, az NSZK, Anglia, Olaszország és a két évvel azelőtti vb-ezüstérmes svédek be sem neveztek, a spanyolok pedig Francisco Franco tábornok utasítására a negyeddöntő előtt léptek vissza.

1960-ban a sorozat első fináléját még négyes döntős rendszerben bonyolították le, melynek helyszíne Franciaország volt. A négy résztvevő ország közül három már nem létezik.

Az elődöntőben a Lev Jasint is soraiban tudó szovjetek Csehszlovákiát simán (3-0), a jugoszlávok pedig a házigazda franciákat a torna meccsén győzték le (5-4).

A párizsi döntőben így a korábban a magyar válogatottat is búcsúztató Szovjetunió válogatottja csapott össze Jugoszláviával a Parc des Princes-ben.

Jól kezdtek a jugoszlávok, az első félidő végén Milan Galić mattolta a röviden a későbbi Aranylabdást.

A második játékrész elején hamar összejött a szovjet egyenlítés, egy a jugoszláv kapus által „felköhögött” labdára Szlava Kalisztratovics Metreveli csapott le, és közvetlen közelről nem hibázott.

A rendes játékidőben újabb gól nem született, jöhetett a 2*15 perc hosszabbítás.

Egészen a 113. percig kellett várni a következő és utolsó találatra, a négyes döntő társgólkirálya, Viktor Vlagyimirovics Ponyegyelnyik érkezett kiválóan egy beadásra, és bólintott a megtorpanó jugoszláv hálóőr mellett a kapuba, eldöntve a kontinenstornát.

A szovjetek a 2-1-es győzelem után az aranyérem mellett fejenként 200 dolláros jutalomban is részesültek és egy fogadáson is részt vehettek az Eiffel-toronyban, amin a hírek szerint a Real Madrid akkori elnöke Santiago Bernabéu is részt vett.

A győztes gólt szerző Ponyegyelnyik szerint a spanyol klub elnöke készen állt arra, hogy a fél válogatottat leigazolja a Real Madridba, de a szovjetek inkább kerülték az ilyen irányú beszélgetést.

Szovjetunió a következő tornán címvédőként ezüstérmet szerzett a spanyolországi Európa-bajnokságon, a fináléban 2-1-es vereséget szenvedtek a házigazda ellen, melyről következő visszatekintő cikkünkben olvashat.

(Borítókép: AFP / uefa.com)