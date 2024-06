2004 máig a futballtörténelem egyik leghihetetlenebb éve volt több szempontból is. Azonban cikksorozatunk relevanciáját illetően a görögök Eb-sikere az, ami miatt a 20 évvel ezelőtti esztendőre úgy emlékezhetünk vissza, mint egy egyszeri csoda, amikor új istenek születtek. A tizenkettedik Európa-bajnokságnak Portugália adott otthont és a későbbi győztes, Otto Rehhagel vezette együttes úgy utazott el a tornára, hogy előtte sosem nyert mérkőzést semmilyen nagy világversenyen, a mérlegük hat mérkőzés alatt öt vereség és egy döntetlen volt.

A céljuk csak az volt, hogy egy mérkőzést megnyerjenek, s ez pedig már a nyitómeccsen, a házigazda ellen összejött, ugyanis Görögország 2-1-re diadalmaskodott Portugáliával szemben. Ezt követően jött egy 2-1-es vereség az oroszok, majd egy 1-1-es döntetlen a spanyolok ellen, s végül csak több lőtt góljuk miatt jutottak tovább a csoportjukból, viszont innentől nem volt megállj.

A negyeddöntőben nem kisebb válogatott várt rájuk, mint a címvédő Franciaország, olyan nevekkel a keretben, mint William Gallas, Thierry Henry, Zindéine Zidane, Robert Pirés vagy Fabien Barthez. Otto Rehhagel félelmetesen jól felkészítette csapatát erre a meccsre, s a görögök megfojtották a franciák játékát, s Ángelosz Hariszteasz fejesével 1-0-ra nyertek, amivel a torna legnagyobb meglepetését okozták.

Az elődöntőben a cseh válogatott következett, Nedveddel, Barossal, Kollerrel. Ellenük is bevállt a tökéletes görög recept, gólnélküli döntetlen után jöhetett a hosszabbítás, melyben Traianosz Dellasz fejesével - az Eb-k történetében először egy ezüstgóllal, ami azt jelentette, hogy a meccs véget ért akkor, ha a hosszabbítás első félideje után már nem volt döntetlen az állás - Görögország bejutott az Európa-bajnokság döntőjében. Otto Rehhagel gárdája úgy jutott el a fináléig, hogy alig szurkoltak nekik, nem volt meg az a báj, mint az általában tapasztalható esélytelen csapat esetében lenni szokott, ugyanis ők unalmas, az ellenfél játékát megfojtó futballt játszottak.

