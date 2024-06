Dárdai Pállal kezdődött és Bernd Storckkal fejeződött be a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki selejtezősorozata, de ami a legfontosabb végre kijutással egy kontinenstornára. Ahogy a Norvégia elleni pótselejteső visszavágó másnapján Csányi Sándor is viccesen megjegyezte: Örül, hogy kijutottunk, mert egy esetleges kudarcot már nehéz lett volna megmagyarázni. Hiszen először a történelem során 24 csapatos Európa-bajnokságot rendeztek.

De ezúttal nem kellett semmit magyarázni, mert a norvégok elleni kettős sikerrel ott voltunk a kontinenstornán, ami aztán igazi népünnepélyt hozott itthon és Franciaországban egyaránt.

A 2016-os Európa-bajnokság csoportküzdelmei során ugyanis előbb legyőztük 2-0-ra Ausztriát, majd a hajrában szerzett egyenlítő góllal 1-1-et játszottunk Izland ellen. A Portugália elleni meccsen pedig a csoportgyőzelemért játszott a válogatott. Gera és Dzsudzsák gólja már legenda, ahogy legendás mém lett Cristiano Ronaldo dühéből is. A vége pedig 3-3-as döntetlen, az Európa-bajnokság egyik legjobb meccsén.

A torna előtt senki sem gondolta, hogy a mieink csoportgyőztesként, Portugália pedig harmadikként jut tovább ebből a kvartettből. De a kieséses szakaszban már a papírforma érvényesült. Király Gáborék nagyon simán 4-0-ra kikaptak Belgiumtól, így búcsúzott a csapat. Portugália pedig eljutott a döntőig.

Az Európa-bajnokság nyolcaddöntőiben az olaszok kiverték a spanyolokat, a portugálok a horvátokat, míg nem kis meglepetésre Izland Angliát. A negyeddöntőkben Wales története legnagyobb sikerét aratva nyert Belgium ellen és bejutott a legjobb négy közé. A portugálok büntetőkkel léptek túl a lengyeleken, a németak hasonlóképpen az olaszokon. Az egyetlen sima meccsen a házigazda franciák 5-2-vel küldték haza az izlandiakat.

A két eldődöntőben Portugália-Wales és Franciaország-Németország meccs egyaránt 2-0 lett, hogy aztán jöhessen a várva várt finálé.

A gallok hasonlóra készültek, mint 1984-ben, vagyis hazai pályán akartak diadalmaskodni. Cristiano Ronaldo viszont nagyon szeretett volna valamit nyerni végre a hazája válogatottjával is. Ami aztán sikerült is neki. Annak ellenére, hogy a luzitánok csapatkapitánya már a döntő elején megsérült és le kellett cserélni, de a kispadról is hasonló vehemenciával hajtotta a csapatát, mint a szövetségi kapitány Fernando Santos. A találkozót pedig a csereként beáltt Éder gólja döntötte el, már a hosszabbítás perceiben.

A franciák első döntőjüket vesztették el a korábbi két győztes finálé után. Portugália viszont másodszorra (2004 után) már nyerni tudott.

