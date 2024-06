1992 több szempontból is jelentős mérföldkő volt a kontinenstornák tekintetében, hiszen ez az Európa-bajnokság volt az utolsó nyolc csapatos torna. Svédország volt a rendező és olyan stadionokban is játszottak a résztvevők, amelyek befogadóképessége nem érte el a 30 ezer főt.

Valamint az Eb-k tekintetében utoljára nem a „nagyok” közül nyert valaki. Nem is akármilyen módon.

1992-ben Dánia nem jutott ki a selejtezősorozatból az Európa-bajnokságra, hiszen csoportjában csak a második lett Jugoszlávia mögött. A "plávikat" azonban a délszláv háború miatti szankciók során kizárták a tornáról. Így szinte az utolsó pillanatban jelezték a dánoknak, hogy jönni kéne játszani.

Volt, aki szó szerint a strandról érkezett, mert már a nyaralását töltötte, így nagy közös felkészülésről nem lehetett beszélni és mindez az első két csoportkörben meg is mutatkozott. Akkor még úgy tűnt, hogy az A-csoportból Franciaország és Anglia jut be az elődöntőbe. Aztán a harmadik fordulóban két hajrágól döntött. A svédek legyőzték az angolokat, a dánok pedig a franciákat.

A csoda pedig folytatódott az elődöntőben is. Ahol Dánia ellenfele a címvédő Hollandia volt. Bergkamp góljával vezettek is narancsmezesek, majd Larsen két góljával fordított Dánia, aztán Rijkaard egyenlített. Jöhetett a hosszabbítás és a végül a büntetők. A tizenegyespárbajban pedig az előző Eb hőse van Basten hibázott. Peter Schmeichel pedig nemcsak ezen a meccsen, hanem a fináléban is bizonyította klasszisát.

A másik ágon Németország legyűrte a svédeket, így szintén készülhetett a dötőre, ahol Európa többsége a beugró dánoknak szurkolt, akik éltek is az ölükbe hullott lehetőséggel, Jensen és Vilfort góljával legyőzték a vb-címvédőt is.

Amit a rajtnál senki sem gondolt Dánia lett az Európa-bajnok.

Ezzel egy megismételhetetlen Európa-bajnokságot varázsoltak Skandináviába, amely a hangulata és a színvonala miatt is kiemelkedő lett.

(Borítókép: DBU - En Del af Noget Større)