Amikor kisorsolták a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportjait, mindenki a B jelű kvartettet ítélte meg a halálcsoportnak, hiszen helyet kapott benne a címvédő olasz válogatott, a háromszoros Eb-győztes Spanyolország és a világbajnoki ezüst- és bronzérmes Horvátország mellett Albánia is. Azonban a D-csoport sem ígérkezik akárminek, noha két együttes kiemelkedik a kvartettből, a másik kettő is sok mindenre képes lehet és akár a legnagyobb meglepetések is itt születhetnek, ugyanis ha a FIFA-világranglistás helyezéseket nézzük, az átlag ebben a négyesben a legalacsonyabb, vagyis a legerősebb (15,5).

Franciaország (FIFA-világranglista: 2. hely)

A 2018-ban világbajnoki címet nyert együttes az előző Európa-bajnokságon nagy meglepetésre búcsúzott Svájc ellen a nyolcaddöntőben, így van mit kijavítani. Didier Deschamps együttese toronymagas favorit a kvartett megnyerésére, hiszen olyan játékosok alkotják most is a keretet, mint a Real Madridhoz igazoló Kylian Mbappé, a válogatott legeredményesebb futballistája, Olivier Giroud, de Antoine Griezmann, N'Golo Kanté vagy Kingsley Coman neve sem ismeretlen a labdarúgás szerelmeseinek. A franciák végső győzelmére is 19,1%-ot ad a statisztikákkal foglalkozó Opta, ami a második legtöbb az angolok esélyessége (19,9%) mögött.

A legtöb szempár minden bizonnyal majd Mbappére szegeződik, aki a selejtezősorozat során is remek formában játszott, 9 gól mellett 5 gólpasszt jegyzett, csak Romelu Lukaku volt tőle eredményesebb a gólokban való hozzájárulást illetően. A 2016-os Eb-döntős gárda az előző nagy tornáján, a katari világbajnokságon drámai körülmények közepette maradt csak alul Argentínával szemben (Kolo Muani ha belövi a 121. percben...). Az Opta 92,9%-ot ad arra, hogy Deschamps csapata bejut a legjobb tizenhat közé.

Forrás: Opta / The Analyst

Hollandia (FIFA-világranglista: 7. hely)

Már a katari vb-n is látszott, az Oranje néhány év gyenge szereplés után újra kezd meghatározó tényező lenni az európai labdarúgásban. A legrosszabbkor jött azonban számukra, hogy csapatuk egyik legjobbja, Frenkie de Jong sérülés miatt kihagyja a kontinenstornát. A hollandok régi-új szövetségi kapitánnyal vágnak neki az Eb-nek, Ronald Koeman már 2018 és 2020 között irányította a válogatottat, most 2023-ban vette át másodjára a karmesteri pálcát és ez lesz az első nagy világversenye a 61 éves szakembernek.

Az Opta az ő továbbjutásukra is elég nagy esélyt, 76%-ot saccol, amire minden sansz meg is lehet, hiszen például a védelmük talán az Európa-bajnokság legjobbja. A Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké hármas bármelyik csapatba beférne, viszont ahogyan az edző is fogalmazott, ennek ellenére vannak "lyukak".

Két helyen hiányosnak vélem: a kapuban és a középcsatár posztján lehetnek gondok. Hollandiának mindig is ragyogó képességű támadói voltak, Marco van Basten, Ruud Gullit vagy éppen Robin van Persie, akik kiemelkedtek az európai játékosok közül. Jelenleg nincs ilyen kaliberű spílerünk, márpedig ezt a sportágat gólra játsszák” – fogalmazott a holland szakember.

A hollandok Eb-mérlege igencsak érdekes: a 16 tornából tízen vettek részt, ebből négyszer is bronzérmet szereztek, 1988-ban pedig megnyerték a tornát, ezen kívül kétszer negyedöntősök (1996, 2008-ban hazai pályán), legutóbb nyolcaddöntősök és két alkalommal (1980, 2012) csoportkörösök voltak.

Ausztria (FIFA-világranglista: 25. hely)

Ralf Rangnick alaposan összerázta az osztrák válogatottat, amely a selejtezősorozatban Belgium mögött csak egy ponttal lemaradva másodikként kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra és nyolc meccsükből csak egyet veszítettek el. Viszont ekkor még rendelkezésre állt David Alaba, a csapat legnagyobb sztárja, aki hosszú távú sérülést szedett össze a Real Madridban, s így az Eb-keretnek sem tagja. Ennek ellenére a szövetségi kapitány elmondta, a védő ott lesz Németországban és majd támogatja a válogatottat, amely az előző kontinensviadalon a nyolcaddöntőben a későbbi győztes Olaszország ellen esett ki hosszabbítást követően.

A csapat gerincét Bundesligában szereplő játékosok adják, ilyen a Dortmundot erősítő Marcel Sabitzer, a Bayernes Konrad Laimer vagy a Freiburgban játszó Philipp Lienhart. Ebben a csoportban gyakorlatilag minden meccs kiemelet jelentőséggel bír, hiszen bármelyik találkozóban benne van a meglepetés és ha előzetesen odaadjuk a franciáknak és a hollandoknak az első két helyet, akkor a harmadik pozícióért nagy csata lesz majd Ausztria és Lengyelország között.

Lengyelország (FIFA-világranglista: 28. hely)

Sokkolta a lengyel szurkolókat a hír, hogy a gárda legnagyobb sztárja Robert Lewandowski kihagyja a Hollandia elleni első meccsetés a válogatottnál csak reménykedhetnek, hogy a másodikra már 100%-osan felépül a Barca gólvágója. Az Opta számításai azt vetítik előre, hogy a polákok végeznek majd a csoport utolsó helyén, 41%-os valószínűséget adtak erre. Az Eb-re egyébként Lengyelország jutott ki utolsóként, miután tizenegyespárbaj múlta felül Wales együttesét. A nagyobb nevek közül ott van Wojciech Szczesny (Juventus), Jakub Kiwior (Arsenal), Piotr Zielinski (Napoli) és Arkadiusz Milik (Juventus), akire Lewandowski hiányában nagy szerep hárulhat majd.

A Michal Probierz irányította együttes eddig egyszer, 2016-ban tudott túljutni a csoportkörön, általában a világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon is (melyen eddig négyszer szerepeltek) gyengélkednek. A legfontosabb meccs számukra is egyértelműen az osztrákok elleni találkozó lesz, melyen akár a hőn áhított és talán továbbjutást érő harmadik helyet is megszerezheti a csapat.