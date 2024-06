Újabb nemzetközi labdarúgó torna következik, amely egy dolgot biztosan jelent. It's coming home? Eljő-e végre valahára az angolok ideje és a három évvel ezelőtti Eb-döntő után most őket koronázzák-e Európa királyává. Az angol labdarúgó-válogatott a C csoportba került Dániával, Szerbiával és Szlovéniával egyetemben, amely egy roppant erős négyesnek mondható, hiszen az előző torna elődöntőse és két sötét ló is ott van a kvartettben.

Anglia (FIFA-világranglista: 4. hely)

Gareth Southgate együttese nyilván toronymagas favorit a csoport megnyerésére, ám az átok már 1966 óta sújta őket, ugyanis a Háromoroszlánosok csapata akkor nyert legutóbb bármilyen trófeát. Az 53 éves szövetségi kapitány leszögezte, ha nem nyerik meg az Európa-bajnokságot, lehet, hogy lemond posztjáról, így az angolok 'most vagy soha' alapon vághatnak neki a számukra vasárnap kezdődő tornának.

Az Opta számításai szerint az angolok 95,4%-os valószínűséggel továbbjutnak csoportjukból, és közel 20%-ot adnak arra, hogy végül majd ők emelhetik magasba az Eb győztesének járó trófeát. Mögöttük viszont már élesebb a verseny, a dánok (69,2%) lehetnek a másodikak, ám elég magas a sansz a szerb (56,2%) és a szlovén (42,1%) csapat javára is. A szigetországi együttes 11. kontinensviadalára készül és már 38 meccset játszottak az Európa-bajnokságok történetében, egyetlen csapat sem mondhatja el magáról, hogy ilyen sok mérkőzéssel még nem nyert Eb-t. Ráadásul az előző 18 kontinentális meccsük közül csak egyet veszítettek el, még Roy Hodgson irányításával a 2016-os Izland ellenit.

Forrás: Opta

Nagy szerep hárulhat majd Harry Kane-re, aki már a válogatott történetének legeredményesebb játékosa, és aki a Bayern Münchenben is pazar idényt hozott. Az előző három nagy tornáján 12 gólt szerzett (6-ot 2018-as vébén, 4-et a 2020-as Eb-n és 2-t a 2022-es világbajnokságon). Ilyen számokkal csak a franciák kiválósága, Kylian Mbappé rendelkezik.

Minden jel tehát arra mutat, hogy Anglia megnyeri csoportját, ám ki lehet mögöttük még a másik vagy másik kettő továbbjutó (hiszen a hat csoportból a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut).

Dánia (FIFA-világranglista: 21. hely)

Dánia az előző Eb meglepetéscsapata volt. Kasper Hjulmand gárdája egészen az elődöntőig jutott, melyben 2-1-re kaptak ki Anglia ellen. Az 1992-es szenzációs sikerük óta kétszer jutottak el az egyenes-kiesées szakaszig, 2004-ben a negyeddöntőig és 2020-ban a legjobb négyig, az elmúlt években pedig gyakorlatilag egy aranygeneráció kezdett kibontakozni a skandináv együttesnél. A selejtezősorozat során mind az öt hazai meccsüket megnyerték és 22 ponttal, csoportgyőztesként kvalifikáltak a németországi kontinenstornára. A jó szereplésben oroszlánrésze volt Rasmus Hojlundnak, aki hét gólt is szerzett a selejtezők alatt.

A dánok eddigi 33 Eb-meccsük alatt mérkőzésenként 2,79 gólt produkáltak (42-t lőttek, 50-et kaptak), ez pedig a legmagasabb azon 12 csapat között, melyek legalább 20 Európa-bajnoki találkozóval rendelkeznek. A szórakozás tehát garantált a meccseiken, és minden poszton európai topligákban játszó futballistáik vannak, akik megint képesek lehetnek a meglepetésekre.

Szerbia (FIFA-világranglista: 33. hely)

Bármilyen furcsa is kimondani, Szerbia több világbajnokságra jutott ki, mint Európa-bajnokságra, ugyanis a szerbek önálló országként most először szerepelnek majd Eb-n. A magyar válogatott csoportjából másodikként kvalifikáló válogatott az egyetlen csapat volt a selejtezősorozatban, amely mindegyik meccsén gólt szerzett (8 találkozó alatt összesen 15-öt), valamint 2019. június óta minden mérkőzésükön szereztek legalább egy gólt, akkor Ukrajnától kaptak ki 5-0-ra.

Nem meglepő, hogy Dragan Stojkovic gárdája roppant veszélyes a levegőben, a selejtezőkben öt fejes gólt is szeereztek, ami 33%-os mérleg és a legnagyobb arány az Eb-n résztvevő nemzetek közül. Nyilván ebben hatalmas szerepe van a kíméletlen befejező csatárnak, Alekszandar Mitrovicnak és Dusan Vlahovicnak.

Szlovénia (FIFA-világranglista: 57.hely)

Szlovénia igazi "outsider" a C csoportban, de hiba lenne azt gondolni, hogy biztos csoportutolsó. Persze, a legkevesebb esély az ő továbbjutásukra mutatkozik, hiszen történetük során még sosem nyertek mérkőzést az Európa-bajnokságon. Igaz, eddig csak egyetlen egyszer szerepeltek Eb-n, még 2000-ben, amikor egy döntetlennel és két vereséggel búcsúztak a csoportkörből. A selejtezősorozat során viszont hét meccset nyertek és 22 ponttal zártak, de csak rosszabb gólkülönbségük miatt lettek másodikok Dánia mögött.

Matjaz Kek 2018 óta irányítja már a válogatottat, amelynek jelenleg a legnagyobb sztárja az RB Leipzigben szereplő Benjamin Sesko, aki az elkövetkező évek egyik legjobb csatára lehet Európában. A Bundesliga 2023/24-es szezonjában sorozatban hét meccsen is betalált, amivel a valaha volt legfiatalabb játékos lett Rudi Völler óta, aki ilyen eredményes tudott lenni hét egymást követő mérkőzésen. A válogatottban is jöttek tőle a gólok, a selejtezőkben öt találat és két gólpassz kötödőtt a nevéhez, amivel alaposan kivette a részét csapata teljesítményéből.