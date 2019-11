Szombaton a végeredményt döntően befolyásoló mérkőzést rendeznek a magyar érdekeltségű Európa-bajnoki selejtezőcsoportban: a horvát labdarúgó-válogatott számára már a pontszerzés is elég a szlovák csapat ellen ahhoz, hogy a papírformának megfelelően kijusson a jövő évi kontinensviadalra.

A vendég együttes ugyanakkor biztosan nem adja majd olcsón magát a fiumei találkozón, mivel csak akkor tartja a saját kezében a sorsát, ha győz a világbajnoki ezüstérmes otthonában. Ellenkező esetben a szlovákok hiába vernék meg jövő kedden az utolsó fordulóban a sereghajtó Azerbajdzsánt, a horvátok csoportelsőként mindenképpen előttük végeznek, ahogy a walesi-magyar zárófordulós összecsapás győztese is. Magyar szempontból tehát annyi tétje lesz a szombati játéknapnak, hogy Wales megőrzi-e reális esélyét a kijutásra, vagy nem. Ehhez pedig Szlovákia fiumei pontvesztése mellett mindenképpen be kell gyűjtenie a három pontot Bakuban Azerbajdzsán vendégeként.



Egy szombati vendégsiker a walesieket szinte reménytelen, a horvátokat pedig kellemetlen helyzetbe hozná. A szigetországiaknak így csak akkor maradna esélyük a kijutást jelentő második hely megszerzésére, ha Szlovákia - nagy meglepetésre - pontokat vesztene Azerbajdzsán ellen, míg a horvátokat Szlovákia az utolsó fordulóban megelőzhetné az azeriek felülmúlásával, ahogy a magyar csapat is, amelynek ehhez nyernie kellene Cardiffban. Az ötös favoritjának tartott Horvátország azonban még így is résztvevővé válhatna, amennyiben Marco Rossi együttese nem nyerne a zárókörben, mivel Wales - rosszabb egymás elleni eredménye miatt - már semmiképpen sem kerülhet Horvátország elé.



Az ötösből az első kettő jut ki a 2020-as Eb-re, melynek társházigazdája Budapest a Puskás Arénával, ahol három csoporttalálkozót és egy nyolcaddöntőt rendeznek majd. A magyarok úgy lépnek majd pályára Walesben, hogy győzelemmel kijutnak a kontinensviadalra, ugyanis ezzel a szigetországiakat mindenképpen maguk mögött tartanák és a szombati egymás elleni meccs függvényében a horvátokat vagy a szlovákokat megelőznék.

Eb-selejtezők, E csoport, 9. játéknap:

szombat:

Azerbajdzsán-Wales, Baku 18.00

Horvátország-Szlovákia, Fiume 20.45

A csoport állása:

1. Horvátország 7 4 2 1 14- 6 14 pont

2. Magyarország 7 4 - 3 8- 9 12

3. Szlovákia 6 3 1 2 10- 8 10

4. Wales 6 2 2 2 6- 6 8

5. Azerbajdzsán 6 - 1 5 5-14 1

Korábbi eredmények:

1. játéknap (március 21.):

Szlovákia-MAGYARORSZÁG 2-0 (1-0)

Horvátország-Azerbajdzsán 2-1 (1-1)

2. játéknap (március 24.):

MAGYARORSZÁG-Horvátország 2-1 (1-1)

Wales-Szlovákia 1-0 (1-0)

3. játéknap (június 8.):

Azerbajdzsán-MAGYARORSZÁG 1-3 (0-1)

Horvátország-Wales 2-1 (1-0)

4. játéknap (június 11.):

MAGYARORSZÁG-Wales 1-0 (0-0)

Azerbajdzsán-Szlovákia 1-5 (1-3)

5. játéknap (szeptember 6.):

Wales-Azerbajdzsán 2-1 (1-0)

Szlovákia-Horvátország 0-4 (0-1)

6. játéknap (szeptember 9.):

MAGYARORSZÁG-Szlovákia 1-2 (0-1)

Azerbajdzsán-Horvátország 1-1 (0-1)

7. játéknap (október 10.):

Szlovákia-Wales 1-1 (0-1)

Horvátország-Magyarország 3-0 (3-0)

8. játéknap (október 13.):

Wales-Horvátország 1-1 (1-1)

Magyarország-Azerbajdzsán 1-0 (1-0)

A csoport további programja:

november 19.:

Wales-MAGYARORSZÁG, Cardiff 20.45

Szlovákia-Azerbajdzsán, Nagyszombat 20.45

