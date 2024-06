A spanyolok két sikerükkel már megnyerték a kvartett küzdelmeit, mivel a jelenleg második helyezett olaszokat is megverték. Luciano Spalletti kapitány címvédő együttese úgy lehet második, ha nem kap ki a horvátoktól, ugyanakkor biztosan nem jut tovább, ha vereséget szenved Lipcsében, miközben Düsseldorfban az albánok megverik a spanyolokat.

Albánia úgy lehet biztos továbbjutó, ha legyőzi Spanyolországot, Horvátország pedig Olaszországot, és akkor esik ki, ha kikap, míg a horvátok nyernek. Zlatko Dalic horvát szakvezető tanítványai is lehetnek másodikok, ha legyőzik az olaszokat, és az albánok nem nyernek a spanyolok ellen. A horvát búcsút az jelentheti, ha döntetlent játszanak hétfőn, és az albánok nem kapnak ki.

A spanyolok veresége ugyanakkor már csak azért is valószínűtlen, mert az ibériaiak mind a nyolc eddigi mérkőzésüket megnyerték az albánok ellen, összesen 31-3-as gólkülönbséggel. Ha a második nagy világversenyén szereplő albán csapat talál be először, akkor a balkániak lehetnek az elsők az 1980-ban bevezetett Eb-csoportkörben, akik úgy maradnak nyeretlenek, hogy mindhárom csoportmeccsükön megszerezték a vezetést.

Spanyolország sorozatban ötödször jutott tovább az Eb-csoportkörből, és a 16 között az A, D, E vagy F jelű négyes harmadikjával csap össze jövő vasárnap Kölnben. Ha Luis de la Fuente kapitány csapata hétfőn az albánoktól sem kap gólt, a második lehet az Eb-történelemben, amely három győzelemmel és kapott gól nélkül jut tovább. Az első az olasz gárda volt 2020-ban - akkor az itáliaiak aranyéremmel zártak.

A horvátok hat korábbi Eb-jükön kétszer nem "élték túl" a csoportkört, a kieséses szakaszban pedig még nem nyertek meccset. Német földön rendezett világversenyen továbbra is nyertlenek három döntetlennel és két vereséggel, és ha Ivan Perisic hétfőn pályára lép, akkor 134 válogatottságával utoléri a nemzeti rangsor második helyén Darijo Srnát, és már csak Luka Modric (177) előzi meg őket.





