Németország - Skócia - 21.00 - A-csoport

Ahogy közeledik a péntek esti nyitómérkőzés, úgy hangzanak fel egyre több helyütt München utcáin a skótdudák, illetve úgy tűnik fel egyre több – vélhetően gyorsan ittassá váló – skótszoknyás férfiember is bajorföld szívében. Merthogy Németország és Skócia összecsapásával indul az Euro 2024 az Allianz Arénában, amely találkozón csakis a németeknek van veszítenivalójuk.



A háromszoros Eb-győztes németek 4 mérkőzés óta veretlenek, lévén tavasszal a franciákat és a hollandokat is két vállra fektették, míg a tornát megelőző felkészülés alkalmával bár ikszeltek Ukrajnával, Görögországot ha szűken is, de le tudták gyűrni. A németek dolgát nehezítheti, hogy valódi tétmérkőzést nem vívtak a 2022-es vb-búcsú óta, hiszen rendezőként nem kellett részt venniük az Eb-selejtezőkön. A tornanyitányt ettől még önbizalomtól duzzadva, ámde nem elbizakodottan várják.



„Jó házigazdák akarunk lenni, de nem előzékenyek, avagy elnézőek” – nyilatkozta Antonio Rüdiger – „A múlt az már történelem, nekünk a jelen a fontos, és bár hullámzó volt a formánk az elmúlt 18 hónapban, de a nyitómeccs rendkívüli fontossággal bír számunkra, és ennek megfelelően is készülünk.”



A rendező háza táján egy házon belüli edzésen történt összeszólalkozás, valamint a sérülés miatt kieső Pavlovic helyére behívott Emre Can sztorija szolgáltatta a legtöbb beszédtémát, ugyanakkor a hírek szerint Julian Nagelsmann kapitány mindenkire számíthat majd péntek este.



Ezzel szemben a skótok háza táján minden képlékeny, ahogy azt már korábban is jeleztük, számos hiányzója és ezáltal kérdőjele maradhatott Steve Clarke szövetségi kapitánynak, aki ugyanakkor a csapatkohézióban bízva remél jó eredményt fiaitól.



Azonban a papírforma inkább azt sejteti, hogy az este végére csöndesebbé válik majd a dudaszó Münchenben, mint amihez a nap folyamán hozzászokhattak a helyiek.

The Tartan Army have touched down in Munichpic.twitter.com/gOjD15vWWF — COPA90 (@Copa90) June 13, 2024





(Borítókép: uefa.com)