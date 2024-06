HORVÁTORSZÁG – ALBÁNIA – 15:00 (B-csoport)

A szerdai játéknap első találkozójára Hamburgban kerül sor. A 2022-es katari világbajnokságon bronzérmet szerző Horvátország Albánia ellen javíthat a nyitófordulóban a spanyoloktól elszenvedett 3-0-ás vereséget követően. Zlatko Dalic együttese számára kötelező a győzelem, amennyiben szeretne továbbjutni a halálcsoportból. Nehéz feladat vár Modricékra, ugyanis az albánok nem adták magukat könnyen a címvédő Olaszország ellen sem. Bajrami góljával már az első percben vezetést szereztek, Barella és Bastoni találataival azonban hamar fordított és végül nyert a Squadra Azzurra. Egy korai gól most is sokat javíthatna Albánia esélyein, annál is inkább, hiszen a horvátoknak pont a gólszerzéssel adódott talán a legkomolyabb problémájuk az első fordulóban: 2.38-as xG-ből nem tudták bevenni Unai Simón kapuját.

„Többet nem hibázhatunk. Bizonyos értelemben ez jó dolog, mert tudjuk, hogy nincs más lehetőségünk, mint a győzelem.” – tűzte ki a célt Luka Modric, a horvátok középpályása.





NÉMETORSZÁG – MAGYARORSZÁG – 18:00 (A-csoport)

A nap legjobban várt mérkőzését Stuttgartban rendezik. A magyar válogatott 18 órakor a házigazda Németországgal csap össze az MHP Arénában. Marco Rossi tanítványai 3-1-re kikaptak az első találkozón Svájctól. Nem is igazán az eredmény, sokkal inkább a mutatott játék keltett aggodalmat a magyar szurkolók körében. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy Nemzeti Tizenegy Rossi vezetésével még nem szenvedett vereséget Németországtól: három találkozót követően két döntetlen és egy győzelem a mérleg a Nationalelffel szemben.

„Egyértelmű elképzelésünk van arra vonatkozóan, hogyan akarunk játszani. Mindenki tudja, hol kell lennie, és mi a szerepe. Svájc ellen nagy árat fizettünk az egyéni hibákért, ezúttal nagyjából tökéletesnek kell lenniük.” – fogalmazta meg elvárásait Gulácsi Péter, a magyar csapat hálóőre.

A németek önbizalommal telve várhatják a megmérettetést, ugyanis a torna nyitómérkőzésen kiütéses, 5-1-es diadalt arattak Skócia legjobbjai felett.

„Magyarország mindig kellemetlen ellenfél. Nehéz ellenük játszani. Emlékszem a legutóbbi Eb-n a müncheni 2-2-es döntetlenre. Magunkra kell koncentrálnunk. Ha felhasználjuk a Skócia elleni 5-1-es győzelmünkből származó energiát, jól fogunk szerepelni.” – nyilatkozta Emre Can, a németek középpályása.

SKÓCIA – SVÁJC – 21:00 (A-csoport)

Kölnben zárul az A csoport második fordulója. A skót drukkerek hatalmas létszámmal jelentek meg a németországi tornán, ugyanakkor csalódniuk kellett a nyitómeccsen, komoly pofonba szaladt bele csapatuk a házigazda ellen. Callum McGregor alig várja, hogy jóvá tegye Svájc ellen az 5-1-es zakót.

„Mindenki ránk fog jönni, és joggal a gyenge teljesítményért, de nem hagyhatjuk, hogy ez kizökkentsen minket, nem eshetünk szét. Svájc és Magyarország vérszagot fog érezni, és most rajtunk múlik, hogy ezt helyrehozzuk." – mondta a skótok középpályása.

A svájciak féllábbal már a legjobb tizenhat között érezhetik magukat a magyarok elleni 3-1-es győzelmet követően. A csapat kapitánya, Granit Xhaka azonban egyelőre csak a következő feladatra koncentrál.

„Tudjuk, milyen minőséget képvisel Skócia. Nagy játékosok, akik komoly csapatokban játszanak. Nem lesz könnyű mérkőzés” – nyilatkozta a Leverkusen középpályása.

A helvétek a legutóbbi nyolc Eb-csoportmeccsükből mindössze egyet vesztettek el: négy győzelem, három döntetlen a mérlegük a legutóbbi összecsapásokon.

(Fotó: uefa.com)